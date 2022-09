Serie C, Avellino-Gelbison: ecco l'arbitro, la curiosità Le designazioni per la seconda giornata del girone C

La gara Avellino-Gelbison, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C (girone C) e in programma domenica allo stadio "Partenio-Lombardi" con calcio d'inizio alle 17.30, sarà diretta da Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1. Il fischietto capitolino arbitrerà per la prima volta un match dei lupi. C'è un precedente, invece, con la Gelbison: fu ko in trasferta per la squadra di Vallo della Lucania (1-0) contro il Savoia nella gara giocata il 2 settembre 2018 (Coppa Italia di Serie D). Ubaldi sarà coadiuvato dagli assistenti, Veronica Vettorel della sezione di Latina e Marco Cirilli, sempre della sezione pontina, e da Luca Angelucci della sezione di Foligno, che sarà il quarto ufficiale nel match.

Serie C - Girone C

Seconda Giornata - Designazioni arbitrali

Audace Cerignola - Giugliano: Calzavara

Avellino - Gelbison: Ubaldi

Picerno - Foggia: Costanza

Crotone - Monopoli: Caldera

Juve Stabia - Turris: Monaldi

Potenza - Monterosi: Scarpa

Taranto - Catanzaro: Maggio

V. Francavilla - Messina: Arena

Viterbese - F. Andria: Grasso