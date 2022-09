Avellino, dubbi e possibili novità verso la sfida con la Gelbison Ritmi da doppia seduta in giornata e venerdì per la squadra di Taurino

Ieri la ripresa della preparazione e doppia seduta in giornata per l'Avellino, chiamato al rilancio dopo l'esordio con prova opaca a Pescara. Domenica (ore 17.30) lupi affronteranno la Gelbison con punti pesanti in palio negli equilibri di una stagione che è appena iniziata, ma che già chiama la squadra di Roberto Taurino a una risposta concreta.

Difficilmente Marcello Trotta troverà la giusta accelerazione per essere schierato a pieno regime dallo staff tecnico. La punta di Macerata Campania ha vissuto un estate da svincolato con un percorso sviluppato con l'Equipe Campania: occorrono la giusta condizione fisica e il ritmo partita prima dell'ingresso deciso nelle dinamiche biancoverdi per Trotta, che nelle prossime ore si ripresenterà alla piazza in conferenza stampa. Al suo fianco ci sarà Diego Gambale. Per la formazione non sono escluse modifiche: Agostino Rizzo appare in vantaggio su Manuel Ricciardi, mentre sarà valutata la condizione fisica di Julian Illanes, a riposo nella giornata di ieri, ma che non preoccupa particolarmente lo staff.

Domenica sarà la prima sfida ufficiale tra le mura amiche: il club irpino ha attivato la prevendita biglietti e rinnovato l'appuntamento con la campagna abbonamenti, che resterà aperta fino a domenica, giorno del match con la Gelbison. Fin qui sono state sottoscritte 2380 tessere. La tifoseria attende la risposta sul campo dopo un esordio amaro con una prestazione che non ha garantito il primo risultato positivo.