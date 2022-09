Di Bari: "Nessuna sorpresa nella prima giornata, ma 'Avellino dirà la sua" Il direttore sportivo della Juve Stabia è stato ospite di Focus Serie C su OttoChannel

Il direttore sportivo della Juve Stabia, Giuseppe Di Bari, è stato ospite di Focus Serie C (appuntamento del mercoledì su Ottochannel, canale 16 dtt) e ha analizzato la prima giornata di campionato e le prospettive del girone C: "L'unica vera sorpresa è stata la sconfitta casalinga del Foggia. - ha affermato il ds delle vespe - Per le altre gare si attendeva questo. La sconfitta dell'Avellino a Pescara ci può anche stare. Il Pescara è una delle pretendenti alla promozione. Ha ricostruito la squadra come ha fatto anche l'Avellino e lungo il campionato entrambe le squadre diranno la loro. Catanzaro e Crotone, che sono le due squadre che punteranno a fare un campionato importante, hanno rispettato il pronostico, senza dimenticare il Monopoli, che ha allestito una buonissima squadra".

Sull'Avellino - "C'è un allenatore nuovo con una squadra cambiata per tanti aspetti. Bisogna dare anche il tempo. - ha aggiunto Di Bari - Ci sono tanti dettagli che non conosciamo. Solo chi sta dentro può capire determinate dinamiche. Bisogna dare il tempo a tutte le squadre di poter lavorare".