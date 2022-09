VIDEO | Gambale: "Fuori dalla comfort zone. Avellino è una nuova sfida" Le parole dell'attaccante biancoverde nella sua prima conferenza da tesserato dei lupi

"Sarà sana la concorrenza con gli altri attaccanti". Così Diego Gambale si è espresso nella sua prima conferenza stampa da calciatore dell'Avellino. "È un’opportunità per migliorarsi a livello personale. Sono qui per ricevere nuovi stimoli e uscire dalla mia comfort zone. L’interesse del direttore sportivo De Vito risale a giugno, ma è stato difficile trovare l'accordo con il Montevarchi. Avevo altri due anni di contratto. C'erano anche altre offerte come quella del Pescara, ma avevo promesso che se fossi rimasto in Serie C sarei venuto sicuramente ad Avellino".

Le caratteristiche e la prospettiva - "Mi ritengo un attaccante moderno. - ha aggiunto Gambale - A Pescara speravamo tutti in un risultato migliore, ma non è andata così. Già domenica contro la Gelbison abbiamo l'occasione per riscattarci. Una tifoseria come quella d Avellino ci darà una spinta in più. Ad Avellino come fece Trotta? Sarebbe fantastico arrivare in A come ha fatto lui. È l'obiettivo, ma penso a questa stagione e alla squadra. Il futuro sarà scritto in campo".