Avellino con il 3-4-3, ma diverse novità dal primo minuto: le ultime Si profila un'assenza nel reparto difensivo e occhio alle modifiche per mediani ed esterni

Tutto sarà più chiaro nelle prossime ore al termine della doppia seduta di oggi e della rifinitura di domani, prima della conferenza stampa di Roberto Taurino, in programma subito dopo l'ultimo allenamento settimanale, ma sono attese diverse novità nell'undici iniziale in casa Avellino. Julian Illanes non si è allenato ed ecco la prima casella da riempire verso domenica. Si profila un testa a testa tra Lorenzo Moretti e Simone Auriletto, che sarebbero stati chiamati in causa a prescindere dal potenziale forfait del nativo di Cordoba.

Mercoledì sarà già ritorno in campo per il turno infrasettimanale con l'Avellino impegnato nella trasferta di Monopoli e sarà inevitabile la gestione delle risorse da parte dello staff tecnico. A centrocampo Daniele Franco sarà coadiuvato da Jacopo Dall'Oglio, favorito su Federico Casarini, titolare a Pescara, mentre Agostino Rizzo appare in vantaggio su Manuel Ricciardi per la corsia destra. Anche sulla fascia Fabio Tito potrebbe lasciare spazio dal primo minuto a Claudiu Micovschi. In attacco, la novità dovrebbe essere la maglia da titolare per Antonio Di Gaudio, che è stato schierato a gara in corso all'Adriatico. Scalpitano Diego Gambale e Marcello Trotta, presentati ieri dalla società irpina in conferenza stampa, ma proprio il turno infrasettimanale sembra essere l'occasione giusta per lanciare il rientrante in biancoverde.