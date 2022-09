Avellino - Gelbison, Taurino: "Domani voglio vedere più coraggio e spavalderia" Le parole del mister irpino in vista dell'esordio di domani al "Partenio - Lombardi"

L’attesa per l’esordio casalingo dell’Avellino è quasi terminata. I biancoverdi, domani, scenderanno sul prato del “Partenio – Lombardi” per la sfida contro la Gelbison. La gara, valida per la seconda giornata di campionato del girone C di Serie C, avrà fischio d’inizio alle 17:30. Per gli irpini sarà subito caccia al riscatto dopo il k.o. contro il Pescara, match terminato sul risultato finale di 1-0.

A presentare la gara contro la neopromossa è il mister Roberto Taurino: “Domani esordiremo al “Partenio – Lombardi” davanti al nostro pubblico. Abbiamo iniziato la stagione fuori casa, ma anche a Pescara abbiamo sentito il grande calore dei tifosi. Domani affronteremo la Gelbison, una squadra viva e con tanto entusiasmo. Ho rivisto la loro gara contro la Juve Stabia e ho notato il grande spirito che li contraddistingue; quindi, noi dovremo giocare una grande partita per conquistare i tre punti. Da quando ho iniziato ad allenare l’Avellino, ho sempre visto molta professionalità con la squadra che ha il giusto approccio verso il lavoro. Ciò che pretendo da loro, però, è più spavalderia e coraggio. Riguardo la formazione, valuterò domani mattina. I ragazzi devono stare tranquilli e sapere che con il giusto animo possiamo conquistare i tre punti. Trotta? In questo momento non ha un alto minutaggio, ma può essere importante. Mi aspetto da lui anche un forte senso di leadership all’interno dello spogliatoio. Se pensiamo già alla gara contro il Monopoli? Il nostro obiettivo è domani alle 17:30, poi si vedrà”.