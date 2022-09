Avellino-Gelbison, le probabili formazioni: almeno 4 novità dal primo minuto Il programma della seconda giornata, alle 17.30 il primo match casalingo per i lupi

È ormai tutto pronto per Avellino-Gelbison, la prima sfida casalinga per i lupi nella stagione 2022/2023. La squadra irpina è chiamata al riscatto immediato dopo il ko di Pescara in termini di risultato e prestazione con gli uomini di Taurino obbligati al cambio di passo e si profilano diversi cambi, almeno 4, nell'undici iniziale.

Illanes resterà ai box: lo stop del nativo di Cordoba era chiaro da giorni. Dopo alcuni giorni di riposo il difensore si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato un problema al soleo: Illanes salta la sfida con la Gelbison e sarà rivalutato alla ripresa degli allenamenti, ma appare chiara l'assenza anche nel turno infrasettimanale, la sfida di mercoledì sera a Monopoli. Moretti è favorito su Auriletto per sostituire l'argentino. Taurino confermerà il modulo 3-4-3 con Rizzo in vantaggio su Ricciardi per la fascia destra, in mediana Dall'Oglio sostituirà Casarini mentre Tito dovrebbe restare titolare con Micovschi in panchina. In attacco Di Gaudio supera Guadagni rispetto alla vigilia della gara di Pescara con Murano confermato prima punta e il duo Gambale-Trotta pronto dalla panchina per la soluzione a gara in corso. Dall'altra parte la Gelbison dovrebbe rispondere con il medesimo modulo e con l'ingresso immediato di Kyeremateng in attacco.

Serie C - Girone C

Prima Giornata

Avellino-Gelbison, le probabili formazioni

Avellino (3-4-3): Marcone; Moretti, Aya, Zanandrea; Rizzo, Dall'Oglio, Franco, Tito; Kanoute, Murano, Di Gaudio. All. Taurino. A disp. Pizzella, Antignani, Auriletto, Ricciardi, Casarini, Garetto, Matera, Micovschi, Ceccarelli, Gambale, Guadagni, Russo, Trotta.

Gelbison (3-4-3): Vitale; Marong, Bonalumi, Gilli; Graziani, Forito, Uliano, Loreto; Nunziante, Sorrentino, Kyeremateng. A disp.: Cannizzaro, D'Agostino, Cargnelutti, Mesisca, Onda, Paoloni, Citarella, Foresta, Savini, Correnti, De Sena, Di Fiore, Faella, Graziani, Sane, Statella. All.: Esposito.

Serie C - Girone C

Seconda Giornata

Potenza - Monterosi

Cerignola - Giugliano

Avellino - Gelbison

Crotone - Monopoli

Juve Stabia - Turris

Latina - Pescara

Taranto - Catanzaro

V. Francavilla - Messina

Viterbese - F. Andria

Picerno - Foggia