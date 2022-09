Avellino - Gelbison 0-0, Taurino: "Dobbiamo avere fame, c'è tanto da fare" Il tecnico irpino: "Murano? Deve darsi una mano"

Avellino – Gelbison 0-0, il commento di mister Roberto Taurino: “Dobbiamo fare meglio e serve avere fame. Oggi abbiamo fatto un primo tempo sottotono, nella seconda frazione di gioco invece siamo stati 45 minuti nella loro metà campo. Il calcio è fatto di tante sfaccettature e non è solo questione di strategie. È necessario avere guizzo e qualità. Voglio vedere il fuoco quando arriviamo negli ultimi 20 metri. Murano? Si deve dare una mano e gliel’ho detto fin da subito. Sono dell’idea che ha delle qualità importanti, ma ha degli atteggiamenti che possono infastidire la gente. Noi siamo qui per metterlo nelle giuste condizioni e siamo a sua disposizione, ma deve liberarsi mentalmente e giocare con spensieratezza altrimenti questo lavoro non lo puoi fare. In questo momento dobbiamo risolvere i nostri problemi e concentrarci sul nostro lavoro”.