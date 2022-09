Avellino-Gelbison 0-0, tabellino e voti dei lupi Male Tito e Murano. In ombra Franco

AVELLINO-GELBISON 0-0

AVELLINO (3-4-3): Marcone 6; Moretti 6, Aya 6, Zanandrea 6; Rizzo 5 (14' st Ricciardi 6), Franco 5 (23' st Dall'Oglio 5,5), Casarini 5, Tito 4,5 (41' st Guadagni sv); Kanoute 5, Murano 4.5 (14' st Gambale 5,5), Di Gaudio 5 (40' st Trotta sv). A disp.: Pizzella, Antignani, Auriletto, Garetto, Matera, Micovschi, Ceccarelli, Guadagni, Russo, Trotta. All: Taurino 5.

GELBISON (3-4-3): Vitale; Cargnelutti, Bonalumi, Gilli; Statella (26' st Savini), Foresta (6' st Fornito), Uliano, Loreto; Graziani (26' st Marong), De Sena (32' st Sorrentino), Sane (6' st Kyeremateng). A disp.: Cannizzaro, D'Agostino, Mesisca, Onda, Paoloni, Citarella, Correnti, Di Fiore, Faella, Nunziante, Sorrentino. All.: Esposito

ARBITRO: Sig. Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1.

ASSISTENTI: Sig.ri Veronica Vettorel e Marco Cerilli della sezione di Latina,

AMMONITI: 23' pt Foresta (G) e 11' st Gilli (G) per gioco scorretto, 36' st Esposito (All. G) per proteste.