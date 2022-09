FOTO | Avellino-Gelbison 0-0: biancoverdi già a -5 dalla vetta I risultati e la classifica nell'attesa di Picerno-Foggia, ultimo atto della seconda giornata

La seconda giornata del girone C di Serie C sarà completata dal posticipo Picerno-Foggia, in programma questa sera con calcio d'inizio alle 20.30. L'Avellino è già a -5 dalla vetta dopo il pari con la Gelbison (0-0). Il Crotone, il Catanzaro e il Pescara condividono il primo posto: punteggio pieno (6 punti) con le due calabresi che sembrano già destinate a un testa a testa e con gli abruzzesi abili a trovare in poco tempo buone soluzioni per correre nell'avvio stagionale e contenere le volontà di allungo delle due avversarie dirette per l'obiettivo finale.

Prima vittoria per l'Audace Cerignola: 1-0 sul Giugliano. L'altro derby campano è della Turris, che batte la Juve Stabia a Castellammare con il risultato di 2-0. La Virtus Francavilla supera di misura l'ACR Messina e ci sono altri due pareggi nel turno: finale di 2-2 tra Viterbese e Fidelis Andria e tra Potenza e Monterosi.

