Monopoli-Avellino, Lentini: "Due sicuri assenti. Su Piccinni e Fella..." Il vice allenatore dei pugliesi: "Kanoute e Di Gaudio su tutti tra i biancoverdi"

"Drudi e Radicchio saranno sicuramente assenti fino a fine settembre. Piccinni e Fella saranno valutati nella rifinitura e decideremo con lo staff medico il da farsi. Fornasier e Bussaglia sono in gruppo, non è al cento per cento, ma sarà in panchina. Vettorel si è allenato in gruppo ed è a disposizione". Così il vice allenatore del Monopoli, Giuseppe Lentini, ha presentato i dettagli dall'infermeria del club pugliese in conferenza stampa verso la sfida in programma di domani sera (ore 20.30) al "Veneziani".

Sull'Avellino - "Mi aspetto una gara dai ritmi alti. - ha aggiunto - Rispetto a Crotone troveremo meno spazi. L'Avellino di Taurino è una squadra che si difende abbastanza bene, con quasi tutti i calciatori sotto la linea della palla. Non sarà facile trovare spazi. Difficilmente avremo le occasioni avute a Crotone. Dovremo essere bravi a sfruttare le opportunità che avremo. L'Avellino gioca molto palla sin dal portiere e raramente, quindi, vedremo palle lanciate in avanti. Ha giocatori importanti, su tutti Kanoute e Di Gaudio, che possono spostare gli equilibri. Dovremo fare particolare attenzione a questi due calciatori".