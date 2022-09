Verso Monopoli-Avellino, Taurino perde un esterno: i dettagli È la vigilia del primo turno infrasettimanale del girone C di Serie C

Fabio Tito non sarà a disposizione di Roberto Taurino per la trasferta di Monopoli. Risentimento alla coscia per l'esterno sinistro di Castellammare di Stabia, che è stato posto a riposo e che sarà rivalutato in vista della gara di domenica, quando i lupi ospiteranno l'ACR Messina al "Partenio-Lombardi". Domani, con calcio d'inizio alle 20.30, l'Avellino sarà ospite del Monopoli al "Veneziani". Il club biancoverde ha ufficializzato la lista dei convocati per la trasferta in terra pugliese. L'Avellino punta a sbloccarsi: è l'unica squadra del girone C a non aver ancora segnato un gol dopo 180 minuti di campionato. Nell'intera Serie C con i lupi c'è anche il Montevarchi.

I convocati

Portieri: Marcone, Pizzella, Antignani

Difensori: Rizzo, Aya, Ricciardi, Zanandrea, Auriletto, Moretti

Centrocampisti: Franco, Garetto, Casarini, Matera, Dall'Oglio, Micovschi

Attaccanti: Kanoute, Gambale, Russo, Murano, Di Gaudio, Ceccarelli, Guadagni, Trotta