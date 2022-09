Avellino, è contestazione: altro striscione contro De Vito e D'Agostino Serie C, due giorni fa fischi e cori contro la proprietà dopo il pari (0-0) con la Gelbison

Seconda prestazione senza sussulti, manca la vittoria in casa Avellino e alla vigilia della terza sfida di campionato la Curva Sud espone un ulteriore striscione all'esterno della tribuna Montevergine dello stadio Partenio-Lombardi. Si rafforza il clima di contestazione nell'ambiente irpino. Anche in questo caso il riferimento è esplicito nei confronti del direttore sportivo, Enzo De Vito, e del presidente, Angelo D'Agostino. La tifoseria organizzata biancoverde rinnova le distanze dalla dirigenza e dalla proprietà, già presentate al termine della sessione estiva di calciomercato. Anche nel corso di Avellino-Gelbison i supporter hanno confermato il disappunto per la prova della squadra guidata da Taurino con i fischi all'intervallo, replicati con cori contro la presidenza al termine del match, terminato con il risultato di 0-0. Ora è attesa per la gara di domani: l'Avellino sarà di scena a Monopoli per il terzo turno di campionato, il primo infrasettimanale del girone C di Serie C. L'Avellino è l'unica squadra del raggruppamento a non aver ancora segnato dopo 180 minuti.