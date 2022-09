Monopoli-Avellino, le probabili formazioni: novità tra mediana e attacco Alle 20.30 il match al "Veneziani". I lupi proveranno a sbloccarsi: non hanno ancora segnato

Si avvicina il terzo appuntamento stagionale per l'Avellino, che alle 20.30 scenderà in campo al "Veneziani" di Monopoli. Taurino dovrebbe confermare il 3-4-3 e il pacchetto arretrato presentato contro la Gelbison: Marcone tra i pali con Moretti, Aya e Zanandrea in difesa. In mediana Dall'Oglio dovrebbe far coppia dal primo minuto con Franco (panchina per Casarini) e ci saranno novità sulle fasce. Tito non è stato convocato al pari di Pane e Illanes. Micovschi sarà sull'out mancino con l'alternanza che si conferma sull'altra corsia tra Rizzo e Ricciardi. In attacco scalpita Gambale, ma resta il ballottaggio con Murano. A completare il reparto offensivo potrebbe tornare Guadagni al posto di Di Gaudio. Trotta è pronto dalla panchina. Dall'altra parte il Monopoli dovrà fare a meno di Drudi e Radicchio con Piccinni e Fella valutati solo nel corso della rifinitura. Fornasier e Bussaglia sono rientrati al pari di Vettorel.

Serie C - Girone C

Terza Giornata

Monopoli-Avellino, le probabili formazioni

Monopoli (4-2-3-1): Vettorel; Viteritti, Bizzotto, Fornasier, Falbo; Vassallo, De Risio; Rolando, Montini, Starita; Simeri. All. Laterza.

Avellino (3-4-3): Marcone; Moretti, Aya, Zanandrea; Ricciardi, Dall'Oglio, Franco, Micovschi; Guadagni, Murano, Kanoute. All. Taurino.