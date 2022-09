Monopoli - Avellino 2-1, Gambale: "Dobbiamo ricambiare l'affetto dei tifosi" Le parole dell'attaccante dopo la sconfitta contro i pugliesi al "Veneziani"

"Adesso sono molto nervoso e infastidito, avremmo dovuto avere reazione diversa". Così l'attaccante dell'Avellino, Diego Gambale, ha commentato la sconfitta dei biancoverdi al "Veneziani" di Monopoli (2-1): "Noi ce la stiamo mettendo tutta, anche per i tifosi che ci sostengono ovunque e vogliamo ricambiare questo affetto che ci trasmettono. - ha spiegato la punta, schierata dal primo minuto da Roberto Taurino nel match in terra pugliese - In campo faccio ciò che mi viene chiesto, dando il meglio ma assolutamente dobbiamo fare di più perché c’è bisogno di fare risultato. I tifosi alla fine ci hanno applaudito e questo ci da carica per la gara di domenica". Nel prossimo turno la squadra irpina affronterà l'ACR Messina e proverà a sbloccarsi dopo un solo punto conquistato in tre gare. I lupi torneranno in campo domenica al "Partenio-Lombardi" con calcio d'inizio alle 17.30.