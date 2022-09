Monopoli - Avellino 2-1, Laterza: "Bene sotto ogni punto di vista" Il commento del tecnico pugliese dopo la vittoria contro i lupi

"Abbiamo giocato una gran partita, avendo il giusto piglio fin dalla prima palla". Così il tecnico del Monopoli, Giuseppe Laterza, ha commentato la vittoria dei suoi ragazzi contro l'Avellino (finale di 2-1 al "Veneziani"): "Sono soddisfatto sia dal punto di vista tecnico che mentale, anche perché non stiamo attraversando un buon momento con gli acciacchi. - ha spiegato l'allenatore dei pugliesi - L’Avellino è una grande squadra, ha tutte le carte in regola per far bene, deve solo riprendersi da questo brutto momento. Per quanto riguarda la nostra squadra la società mira a svolgere un buon campionato migliorando la posizione dello scorso anno". Il Monopoli vola a quota 6 (due vittorie e una sconfitta). L'Avellino ha un solo punto dopo tre gare con un solo gol realizzato e firmato da Federico Casarini al minuto 84 del match di questa sera.