Monopoli - Avellino 2-1, Taurino: "Necessario il cambio di rotta" Il commento del tecnico degli irpini dopo il secondo ko in tre gare di campionato

"Mi assumo pienamente la responsabilità". Così Roberto Taurino ha commentato il ko rimediato dal suo Avellino al "Veneziani" di Monopoli (risultato di 2-1): "Sembrava fossimo partiti bene, abbiamo avuto l’occasione da gol e poi con un errore banalissimo siamo andati sotto di una rete. - ha spiegato il tecnico biancoverde - Per il momento che stiamo vivendo ci vuole molta attenzione. Sono abituato a combattere e continuerò a farlo, ce la metterò tutta per cambiare la situazione. Modulo? Ovviamente quando le cose non vanno c’è bisogno di cambiare. Questa gara l’abbiamo preparata in un giorno, quindi, era complicato stravolgere tutto. Valuteremo, ma va cambiato l’atteggiamento. Dobbiamo invertire la rotta, perché è inaccettabile". L'Avellino ha un solo punto dopo tre gare e ha già un ritardo di 8 punti da Catanzaro e Crotone, a punteggio pieno dopo dopo 270 minuti di campionato.