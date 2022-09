Avellino, col Messina il modulo può cambiare e Trotta scalpita Ricerca della solidità e di una fase offensiva pronta a colpire: le ultime

Dopo un lungo silenzio, nato all'indomani di Avellino-Foggia e della conferenza al termine dell'unica gara playoff della stagione 2021/2022, la proprietà dell'Unione Sportiva Avellino ha presentato tramite nota l'umore per i risultati dell'ultimo periodo e indicato data e luogo per un'ulteriore appuntamento con la stampa. Lunedì, alle 17.30, il presidente del club irpino, Angelo Antonio D'Agostino, sarà protagonista nella sala stampa del "Partenio-Lombardi". Nel comunicato pubblicato ieri dalla società, il massimo dirigente ha sottolineato il percorso della dirigenza sin dall'acquisto del sodalizio per poi chiarire la prospettiva. "Che in questo momento sia deluso, amareggiato ed arrabbiato è la verità, ma non ho mai pensato neanche un momento di cedere la società. Certamente non è il contesto che immaginavo e sognavo quando ho deciso di rilevare l’Avellino": ha affermato D'Agostino con riferimento agli striscioni e ai cori della tifoseria organizzata nei giorni scorsi. Il club ha deciso di allontanare tutti i rumors relativi a una potenziale cessione e attende un rilancio sul terreno di gioco.

Lunedì sarà anche il day after di Avellino-Messina. Il presidente biancoverde parlerà a poca distanza da un match cruciale per la squadra e per Roberto Taurino. È innegabile che la posizione del tecnico sia già in bilico dopo un solo punto conquistato con un solo gol realizzato dopo tre turni di campionato. I lupi si presentano con il penultimo posto alla vigilia della quarta giornata e affronteranno proprio il team con cui condividono la posizione in classifica. Taurino potrebbe mettere da parte il 3-4-3 e puntare su una difesa a 4 contro i peloritani. Solidità difensiva e in mediana, sempre a 3, ma con tutti i big insieme: Casarini, Dall'Oglio e Franco. L'attacco dovrebbe prevedere sempre l'unica punta con due esterni: si prefigura un 4-3-3 con Marcello Trotta dal primo minuto. Tutto in gioco per Taurino, ma per lo stesso Avellino nel match del Partenio-Lombardi (domani ore 17.30) per scacciare via la crisi tecnica e di risultati.