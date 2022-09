Avellino - Messina 2-1, Autieri: "Potevamo decisamente far meglio" Il tecnico dei peloritani: "L'Avellino ha dei problemi emotivi"

Avellino – ACR Messina 2-1, il commento di mister Autieri: “La mia squadra non mi è piaciuta, soprattutto nel secondo tempo. Abbiamo concesso qualche opportunità, potevamo fare decisamente meglio. Ciò che conta è sicuramente l'atteggiamento dei ragazzi. Al di là dei singoli, abbiamo tutti corso male con palla al piede, meglio nel primo tempo. Non sono qui per giudicare, ma l’Avellino è una squadra che ha qualche problema emotivo e che accusa la pressione dell’ambiente. Nelle difficoltà ci si aggrappa sempre ai principi di squadra”.