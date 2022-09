Avellino - Messina 2-1, Taurino: "Oggi la differenza l'ha fatta il cuore" Le parole del tecnico irpino dopo la vittoria contro gli uomini di mister Autieri

Avellino – ACR Messina 2-1, il commento di mister Taurino: “Voglio ringraziare i tifosi, ieri sera son venuti in albergo a parlare con la squadra, a caricarci. Probabilmente, oggi contro il Messina abbiamo portato anche quel messaggio. Oggi ho visto dei ragazzi che davvero volevano vincere. Con lo staff, dopo queste tre partite, abbiamo optato per altre soluzioni, prendendoci anche delle grandi responsabilità. Al di là del modulo, la differenza l’ha fatta il cuore della squadra. Siamo stati concentrati e abbiamo tenuto botta anche in momenti complicati. Inoltre, i cambi sono stati eccezionali, ci hanno dato davvero tanto. Questo è un campionato molto equilibrato, dobbiamo rimanere con i piedi per terra e restare compatti. Sicuramente, da questo atteggiamento, non possiamo assolutamente prescindere".