Avellino - Messina 2-1, Ceccarelli: "Questo deve essere il punto di partenza" L'esterno offensivo: "Sicuro di poter dare ancora di più"

Avellino – ACR Messina 2-1, il commento di Ceccarelli: “Mi è mancato tanto giocare, e sono sicuro che posso fare ancora molto di più. Sono contento della prestazione mia e dei ragazzi, ci portiamo a casa questi tre punti che per noi sono fondamentali. Personalmente, dal punto di vista fisico mi sento bene. In queste settimane non eravamo felici di ciò che stavamo esprimendo durante le partite. Il gruppo è sano, fatto di bravi giocatori e brave persone. Spero che questo sia davvero un punto di partenza per le prossime partite”.