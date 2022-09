FOTO | US Avellino, la forza delle scelte per la ripartenza: ora la continuità Le fotogallery tra campo e spalti con il primo successo stagionale per i biancoverdi

Dal modulo agli uomini: il rilancio biancoverde passa tanto per l'atteggiamento della squadra, aspetto sottolineato da Roberto Taurino alla vigilia in conferenza stampa, ma anche per le scelte del tecnico del salentino. Difesa a 4, l'apporto di Ceccarelli e Russo con Trotta prezioso nella giocata che ha portato al secondo vantaggio nella sfida contro l'ACR Messina, vinta dai lupi con il risultato di 2-1: l'Avellino ha trovato forza anche dal suo centrocampo. Taurino punta sui big, ma si affida anche ai cambi in mediana nel corso del match. Dall'Oglio ha sbloccato il risultato con un'ottima punizione e gli irpini centrano l'ulteriore soluzione. In difesa il reparto soffre il giusto e Marcone subisce gol solo per la splendida conclusione siglata da Catania dopo la rete del primo vantaggio. Doveva arrivare una vittoria di coraggio ed è arrivata in casa Avellino. I tre punti della ripartenza dovranno essere confermati nella prossima gara, la trasferta di Latina. Le squadre del girone C torneranno in campo sabato con 9 gare su 10 alle 20.30: l'occasione per determinare continuità e certezze nell'ambiente dopo tante polemiche.

