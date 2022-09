Serie C, ipotesi orario mattutino per le gare invernali Avellino, primo allenamento nel pomeriggio per i lupi dopo la vittoria con il Messina

"In pieno inverno le gare in Serie C potrebbero essere anticipate ad orari mattutini, questa ipotesi dipende dal prossimo consiglio di Lega": così il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, si è espresso nelle ore in cui è stato ospite del Potenza Calcio. Dalle parole riportate dall'ufficio stampa del club lucano emerge una novità molto importante, un'ipotesi che sarà valutata dalla terza serie nazionale per contrastare anche la crisi energetica dell'inverno 2022/2023.

In casa Avellino si riparte dopo la vittoria scacciacrisi ottenuta domenica contro il Messina. La ripresa degli allenamenti è fissata per le 17 con seduta a porte aperte. Ora nel mirino dei lupi c'è il Latina, reduce dal pari col Giugliano, ottenuto con il recupero dei due gol di vantaggio per i tigrotti. Appare come l'occasione per determinare continuità nel progetto tecnico di Roberto Taurino, rilanciato con la difesa a 4, la presenza dei big in mediana e l'ottimo apporto di Tommaso Ceccarelli e Marcello Trotta in attacco.

Nel frattempo, in Serie C altro esonero dopo quello di Nello Di Costanzo a Taranto con l'arrivo di Eziolino Capuano per la terza giornata di campionato e di Max Canzi a Torre del Greco con l'ingresso di Pasquale Padalino a pochi giorni dall'esordio stagionale. Gianluca Esposito non è più l'allenatore della Gelbison. La società di Vallo della Lucania punta su Fabio De Sanzo. Primo allenamento in giornata per il tecnico di Castrovillari.