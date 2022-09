Latina-Avellino, via alla prevendita per il settore ospiti: i dettagli Sabato, alle 20.30, la sfida al "Francioni" tra i pontini e gli irpini

È attiva la prevendita per l'acquisto dei biglietti utili per assistere dal settore ospiti dello stadio "Domenico Francioni" alla sfida Latina-Avellino, in programma sabato con calcio d'inizio alle 14.30. Ticket al costo di 12 euro più i diritti di prevendita e saranno acquistabili sul circuito ciaotickets (punti vendita e online).

"I residenti della provincia di Avellino potranno acquistare solo il settore ospiti e potranno farlo solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione dell’U.S. Avellino, Fidelity Card stagione 22/23 “Finchè Vivrò”. - si legge nella nota dell'US Avellino - Il punto di raccolta per i tifosi dell’Avellino è stato previsto dalle autorità locali presso l’uscita di Frosinone. I tifosi che avranno intenzione di recarsi in trasferta dovranno trovarsi presso il punto di raccolta entro le ore 18.30. La vendita dei biglietti è già attiva e terminerà alle ore 19.00 di venerdì 23 settembre 2022".