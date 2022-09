Latina-Avellino, ecco l'arbitro: le designazioni della quinta giornata Turno in programma sabato: 9 gare su 10 alle 20.30, anticipo tra Monterosi e Virtus Francavilla

La gara Latina - Avellino, valida per la quinta giornata del campionato di Serie C (girone C) e in programma sabato (ore 20.30) al "Domenico Francioni", sarà diretta da Ermese Fabrizio Cavaliere della sezione di Paola. Sono tre i precedenti con l'arbitro calabrese per l'Avellino: due vittorie e un pareggio, due gare in Serie D (Avellino - Latte Dolce 1-1 del 28 ottobre 2018 e Avellino - Torres 3-1 del 28 aprile 2019) e una in Serie C (Avellino - Virtus Francavilla 1-0 del 28 marzo 2021). Cavaliere sarà coadiuvato dagli assistenti, Giacomo Monaco della sezione di Termoli ed Egidio Marchetti della sezione di Trento, con Enrico Gigliotti della sezione di Cosenza quarto ufficiale.

Serie C - Girone C

Quinta Giornata - Designazioni arbitrali

Foggia - Pescara: Saia

Catanzaro - Messina: Scatena

Giugliano - Turris: Panettella

F. Andria - Picerno: Maggio

Gelbison - Taranto: Perri

Juve Stabia - Viterbese: Kumara

Latina - Avellino: Cavaliere

Monopoli - A. Cerignola: Bonacina

Monterosi - V. Francavilla: Grasso

Potenza - Crotone: Fiero