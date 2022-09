Latina-Avellino 1-0, il tabellino e i voti dei lupi Sufficienza per Ricciardi, Ceccarelli e Casarini. Pacchetto arretrato ancora in difficoltà

LATINA-AVELLINO 1-0

MARCATORI: 42' pt Fabrizi

LATINA (3-5-2): Cardinali; De Santis, Giorgini, Esposito; Sannipoli, Tessiore (40' st Riccardi), Amadio; Di Livio (25' st Bordin), Carissoni; Fabrizi, Carletti (32' st Margiotta). A disp.: Giannini, Tonti, Celli, Cortinovis, Barberini, Di Mino, Rossi. All.: Di Donato.

AVELLINO (4-3-3): Marcone 5; Ricciardi 6 Moretti 5,5, Aya 5, Auriletto 5 (33' st Tito sv); Dall'Oglio 5,5 (32' st Garetto sv), Matera 5,5, Casarini 6 (45' st Murano sv); Russo 5,5, Trotta 5,5 (32' st Gambale sv), Ceccarelli 6,5 (45' st Guadagni sv). A disp.: Pane, Illanes, Tito, Franco, Garetto, Maisto, Micovschi, Gambale, Guadagni, Murano. All.: Taurino. 5,5

ARBITRO: Sig. Ermes Fabrizio Cavaliere della sezione di Paola.

ASSISTENTI: Sig.ri Giacomo Monaco di Termoli, Egidio Marchetti di Trento, Enrico Gigliotti di Cosenza (quarto uomo).

AMMONITI: 16' pt Tessiore, 25' pt Ceccarelli, 32' pt Fabrizi, 13' st Di Livio, 23' st Carissoni, 28' st Sannicoli, 50' st Matera e 51' st Bordin per gioco scorretto, 32' st Carletti 33' st Tonti ( dalla panchina) e 41' st Cardinali per comportamento non regolamentare.