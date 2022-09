Avellino-Potenza, da domani via alla prevendita dei biglietti Botteghino aperto dalle 9.30, match in programma sabato alle 17.30

Partirà domani, martedì 27 settembre 2022, alle ore 9,30 la prevendita in vista della sesta giornata del campionato di Serie C, Girone C, tra Avellino e Potenza prevista per sabato 1 ottobre 2022 alle ore 17,30 presso lo stadio Partenio – Lombardi di Avellino.

Il botteghino del Partenio – Lombardi osserverà i seguenti orari di apertura:

• da martedì 27 settembre a venerdì 30 settembre dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15 alle ore 19

• sabato 1 ottobre (giorno gara) dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15 a inizio gara.

E’ possibile acquistare i biglietti della gara Avellino-Potenza, con l’aggiunta del diritto di prevendita (€ 1,50 a biglietto), anche presso tutti i punti vendita del circuito nazionale TicketOne (questo il link per visualizzare tutti punti vendita del circuito TicketOne: https://sport.ticketone.it/points-of-sale ).

Attive le prevendite web su www.sport.ticketone.it (si raccomanda di stampare il biglietto ricevuto in formato pdf via email).