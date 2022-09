Avellino: rientra Zanandrea, ma si ferma Ceccarelli con il dubbio Guadagni Di Gaudio e Kanoute lavorano a parte verso la sfida con il Potenza, in programma sabato

Roberto Taurino ritrova Gianmaria Zanandrea, ma i grattacapi non mancano per il tecnico dell'Avellino verso la gara casalinga con il Potenza, in programma sabato con calcio d'inizio alle 17.30 al "Partenio-Lombardi". Come sottolineato già nelle scorse ore, c'è l'allarme relativo all'infortunio rimediato da Giuseppe Guadagni: una botta al ginocchio, frutto di uno scontro di gioco nel corso dell'allenamento di ieri. L'ex Paganese ha subito raggiunto la la clinica Villa Ester per gli opportuni accertamenti che hanno evidenziato una forte contusione. L'attaccante osserverà il giusto riposo e verrà valutato nei prossimi giorni per stabilire i tempi di recupero.

Mamadou Kanoute ha, invece, svolto allenamento differenziato in giornata gestendo il fastidio al ginocchio avvertito la scorsa settimana e che l'ha costretto al forfait nelle ultime ore pre-gara del match con il Latina. Anche Antonio Di Gaudio ha svolto allenamento personalizzato: il palermitano sta recuperando dalla botta rimediata in Monopoli-Avellino. Si è fermato anche Tommaso Ceccarelli, posto a riposo dallo staff dopo aver rimediato una botta al costato nel match del "Francioni" e che si sottoporrà ad accertamenti nei prossimi giorni. Raffaele Russo si è allenato a parte per normale gestione dei carichi di lavoro e sembra destinato al rientro naturale in gruppo nelle prossime sedute di allenamento.