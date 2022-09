Avellino-Potenza, l'arbitro: nel precedente Taurino era avversario dei lupi Le designazioni per la sesta giornata del girone C di Serie C, in programma sabato

La gara Avellino-Potenza, valida per la sesta giornata del campionato di Serie C (girone C) e in programma sabato (ore 17.30) al "Partenio-Lombardi", sarà diretta da Andrea Bordin della sezione di Bassano del Grappa, con cui i lupi hanno un solo precedente, datato 31 gennaio 2021, il 3-0 sulla Viterbese, guidata in panchina da Roberto Taurino (clicca qui per la fotogallery del match). Il fischietto veneto, che fin qui in stagione ha diretto tre gare (una nel girone B, una nel girone C e una in Primavera 1) sarà coadiuvato dagli assistenti, Fabrizio Aniello Ricciardi della sezione di Ancona e Andrea Bianchini della sezione di Perugia, con Giorgio Vergaro della sezione di Bari quarto ufficiale.

Serie C - Girone C

Sesta Giornata - Designazioni arbitrali

Messina - Giugliano: Milone

A. Cerignola - Gelbison: Sfira

Avellino - Potenza: Bordin

Picerno - Monopoli: Crezzini

Crotone - Juve Stabia: Galipò

Pescara - Monterosi: Giaccaglia

Taranto - Foggia: Tremolada

Turris - Catanzaro: Di Marco

V. Francavilla - F. Andria: Emmanuele

Viterbese - Latina: Collu