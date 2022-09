Serie C nei weekend alle 12.30 e alle 14.30, Ghirelli: "Proposta ai dettagli" Il presidente della Lega Pro: "Trasformiamo la crisi energetica in opportunità"

A margine dell'assemblea straordinaria di Lega Pro, tenuta allo stadio Olimpico di Roma, all'interno della terza edizione del "Social Football Summit" e in cui il presidente del Cesena, Robert Lewis, è stato nominato consigliere (è il primo americano a diventarlo in una lega di calcio italiano), il presidente, Francesco Ghirelli, ha sottolineato i passi avanti sull'ipotesi di giocare le gare di Serie C in inverno alle 12.30 e alle 14.30, ribadendo l'opzione sul tavolo nel dettaglio anche nel corso di "Focus Serie C", appuntamento del mercoledì sera (ore 21) su OttoChannel (canale 16). "Trasformiamo la crisi energetica in opportunità. - ha spiegato il massimo dirigente della terza serie nazionale ai canali ufficiali della Lega Pro - Per noi è fondamentale, come sempre, trovare delle soluzioni innovative che vengano incontro alle esigenze dei nostri club e dei tifosi. Le società hanno condiviso la necessità di giocare le partite di serie C durante il giorno, privilegiando il sabato e la domenica alle 12.30 ed alle 14.30. Questa proposta sarà ultimata nei dettagli e nelle modalità operative durante il prossimo consiglio direttivo. Confermo che ci sarà ancora il Var nei play off ma stiamo studiando altre opzioni per un utilizzo allargato".