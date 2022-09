Avellino - Fidelis Andria: aperti i settori tribuna Montevergine e ospiti I dettagli della prevendita biglietti per il match di Coppa Italia di Serie C

È attiva la prevendita per assistere al primo turno eliminatorio di Coppa Italia di Serie C tra l'Avellino e la Fidelis Andria, in programma martedì alle 15 allo stadio "Partenio-Lombardi". "Per l’occasione saranno aperti i settori: Tribuna Montevergine e Ospiti": si legge nella nota del club irpino. "I biglietti sono acquistabili al botteghino dell'impianto sportivo di contrada Zoccolari e sul circuito TicketOne (punti vendita e online). Si ricorda che la fidelity card “Finché Vivrò” è acquistabile in qualsiasi momento in biglietteria, online e presso i rivenditori autorizzati ticketone".

I prezzi dei biglietti

Tribuna Montevergine Laterale: intero 8 euro, ridotto 5

"Sono previste due tipologie di biglietto ridotto: possessori della fidelity card “Finché Vivrò” e under 14 (per i nati a partire dal 01/01/2008). I bambini nati dal 2017 in poi, se accompagnati da un adulto munito di biglietto, potranno accedere gratuitamente allo stadio.I diversamente abili avranno accesso presso il settore a loro destinato seguendo le consuete modalità di accredito".

Orari biglietteria: da giovedì a sabato dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19, domenica chiusa, lunedì dalle 9.30 alle 13 e alle 15 alle 19, martedì dalle 9.30 fino a inizio gara.