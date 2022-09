Potenza, Siviglia a "Focus Serie C": "Mi aspetto un Avellino arrembante" Il tecnico dei lucani: "Non la vedo in difficoltà, ha meno punti di quelli che merita"

"Non credo ad un Avellino in difficoltà. L'abbiamo visto in diverse gare. Hanno creato tantissime occasioni. Non sono riusciti magari a ottenere i risultati, ma vai a vedere le partite e ti accorgi che è una squadra di qualità". Così il tecnico del Potenza, Sebastiano Siviglia, si è espresso sull'Avellino verso il match di sabato in collegamento skype con "Focus Serie C", appuntamento del mercoledì sera su OttoChannel (canale 16): "Non riesce ad esprimere al massimo quello che è il potenziale. - ha aggiunto Siviglia - È una squadra di qualità, che ha sicuramente in rosa giocatori importanti. Non vedo difficoltà tecniche, le vedo solo nel risultato, ma non per aspetti tecnici. Creano tanto, giocano, gli manca qualcosa in termini di punti. Farà una partita importante con il pubblico che spinge, mi aspetto un Avellino arrembante".

Sul Potenza - "È un campionato competitivo, difficile. In ogni gara ci sono insidie. Dal punto di vista tecnico è un campionato livellato verso l'alto. Ci sono tante squadre che sono attrezzate per raggiungere la Serie B, noi invece siamo una Cenerentola, nel senso che siamo una squadra completamente nuova con una società nuova, con tanti giovani e vogliamo sicuramente ben figurare. Ci sono tanti ragazzi che sono alla prima esperienza tra i professionisti, ma senza dubbio cercheremo di fare del nostro meglio per rappresentare nel miglior modo possibile Potenza e quelli che sono stati gli investimenti del nostro presidente e della nostra società. Siamo contenti e allineati a quello che è il progetto".