Avellino-Potenza, le probabili formazioni: è di nuovo crocevia Alle 17.30 la sfida al "Partenio-Lombardi" tra gli irpini e i lucani per la sesta giornata

La fiducia c'è, ma al netto dei risultati, che alla fine fanno la differenza. L'Avellino si gioca nuovamente tanto. Alle 17.30 sarà sfida contro il Potenza al "Partenio-Lombardi" e con una vittoria sarà rilancio completo per allontanare l'aria di crisi, tornata dopo la sconfitta di Latina. Conferma del 4-3-3 per Roberto Taurino, che ha recuperato prima Raffaele Russo, poi Tommaso Ceccarelli e, quindi, in attacco sarà tridente con i due esterni offensivi e Marcello Trotta punta centrale. Nel pacchetto difensivo sull'out mancino torna Gianmaria Zanandrea, fermo dalla trasferta di Monopoli con Manuel Ricciardi sull'altra fascia. In mediana saranno titolari i tre big del reparto: Jacopo Dall'Oglio, Federico Casarini e Daniele Franco. Dall'altra parte ci sarà un Potenza da modulo speculare (4-3-3) con Salvatore Caturano prima punta.

Serie C - Girone C

Sesta Giornata

Avellino-Potenza, le probabili formazioni

Avellino (4-3-3): Marcone; Ricciardi, Moretti, Aya, Zanandrea; Franco, Casarini, Dall'Oglio; Ceccarelli, Trotta, Russo.All. Taurino. A disp. Pane, Pizzella, Rizzo, Tito, Illanes, Auriletto, Garetto, Matera, Maisto, Micovschi, Gambale, Murano.

Potenza (4-3-3): Gasparini; Gyamfi, Girasole, Legittimo, Rillo; Del Pinto, Steffè, Talia; Del Sole, Caturano, Emmausso. All. Siviglia. A disp. Alastra, Armini, Celesia, Matino, Polito, Laaribi, Logoluso, Riccardi, Sandri, Verrengia, Belloni, Di Grazia, Masella, Schimmenti, Volpe