Avellino-Potenza, le formazioni ufficiali: novità per Dall'Oglio Alle 17.30 il calcio d'inizio del match valido per la sesta giornata di campionato

Alle 17.30 sarà sfida tra l'Avellino e il Potenza al "Partenio-Lombardi": match che vale tantissimo per i lupi e per la gestione tecnica di Roberto Taurino, costretto a fare a meno di Jacopo Dall'Oglio, out per una "ferita lacerocontusa alla mano destra", come da nota del club irpino. in mediana spazio ad Antonio Matera. Sulla fascia sinistra c'è Simone Auriletto e non Gianmaria Zanandrea, in panchina. In attacco confermato il tridente composto da Ceccarelli, Trotta e Russo. Tutto confermato, invece, per l'undici titolare del Potenza.

Serie C - Girone C

Sesta Giornata

Avellino-Potenza

Avellino (4-3-3): Marcone; M. Ricciardi, Aya, Moretti, Auriletto; Matera, Casarini, Franco; Ceccarelli, Trotta, Russo. All. Taurino. A disp. Pane, Rizzo, Tito, Garetto, Gambale, Murano, Maisto, Illanes, Zanandrea, Micovschi.

Potenza (4-3-3): Gasparini; Gyamfi, Girasole, Legittimo, Rillo; Del Pinto, Steffè, Talia; Del Sole, Caturano, Emmauso. All. Siviglia. A disp. Alastra, Celesia, Sandri, Di Grazia, Armini, P. Ricciardi, Polito, Belloni, Laaribi, Logoluso, Verrengia, Masella, Schimmenti, Volpe.

Arbitro: Bordin di Bassano del Grappa

Assistenti: Ricciardi di Ancona e Bianchini di Perugia

Quarto ufficiale: Vergaro di Bari