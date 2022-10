Casarini e Russo, l'Avellino batte il Potenza e riparte (2-0) Al 10' e al 62' le reti biancoverdi per la vittoria e per il rilancio degli irpini nel girone C

Un gol per tempo, buona gestione con alcuni rischi superati nel momento utile: l'Avellino batte il Potenza con il risultato di 2-0 e prova a rilanciarsi con il secondo successo consecutivo tra le mura amiche. Casarini e Russo garantiscono tre punti preziosi agli irpini e al tecnico, Taurino, per scacciare via l'aria di crisi che si era ripresentata dopo il ko di Latina.

La partita - Taurino non può contare su Dall'Oglio, costretto al forfait per una ferita alla mano destra, ma l'Avellino parte con decisione nel match e passa al 10': Casarini va a bersaglio con una conclusione precisa ed è ancora protagonista nei gol biancoverdi. L'1-0 non dà tranquillità ai lupi, che rischiano subito con Del Sole, a segno, ma con posizione di fuorigioco segnalata dall'assistente al 18': si conferma il vantaggio irpino. L'Avellino sfiora il raddoppio con Ceccarelli alla mezzora: conclusione dell'ex Juve Stabia e risposta di Gasparini. Ceccarelli spreca l'occasione del 2-0 nei secondi finali della prima frazione: abile prima a crearla, manca l'ultimo colpo nel confronto con Gasparini (dubbi per il contatto tra l'attaccante e l'estremo difensore ospite). Nella ripresa ci riprova subito l'Avellino con Russo e Casarini. Le chance si susseguono in pochi minuti e al 17' del secondo tempo ecco il raddoppio: Russo va di girata splendida per firmare il 2-0, che rende più semplice la gestione agli uomini di Taurino. Il Potenza accusa il colpo e Ceccarelli ci riprova, ma non trova lo specchio. L'ultima vera occasione del Potenza arriva al 69' con Caturano, che spreca. Nel finale Gyamfi va a bersaglio, ma come nel primo tempo c'è la segnalazione del fuorigioco: finale di 2-0 per l'Avellino.

Il tabellino.

Serie C - Girone C

Sesta Giornata

Avellino-Potenza 2-0

Marcatori: 10' pt Casarini, 17' st Russo

Avellino (4-3-3): Marcone; M. Ricciardi, Moretti, Aya, Auriletto; Matera, Franco (32' st Garetto), Casarini; Ceccarelli (32' st Micovschi), Trotta (25' st Gambale), Russo (41' st Rizzo). A disp.: Pane, Tito, Murano, Maisto, Illanes, Zanandrea. All.: Taurino

Potenza (4-3-3): Gasparini; Gyamfi, Girasole, Legittimo, Rillo; Steffè (28' st Laaribi), Del Pinto (9' st P. Riccardi), Talia (28' st Volpe); Del Sole (9' st Di Grazia), Caturano (34' st Belloni), Emmausso. A disp.: Alastra, Celesia, Sandri, Armini, Polito, Logoluso, Verrengia, Masella, Schimmenti. All.: Siviglia

Arbitro: Bordin

Ammoniti: Auriletto (A), Girasole (P), Laaribi (P), Garetto (A)

Angoli: 5-3

Recupero: pt 1', st 5'