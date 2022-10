Avellino-Potenza 2-0, Steffé: "Ci manca quel qualcosa in più" Così il centrale dopo il k.o. al "Partenio-Lombardi" contro i lupi

Dopo cinque pareggi arriva la prima sconfitta in campionato per il Potenza. I rossoblù sono andati ko contro l'Avellino sul risultato finale di 2-0: al "Partenio-Lombardi" l'hanno decisa le reti di Casarini e Russo. Gli uomini di mister Siviglia, dunque, restano a quota cinque punti in classifica, al quindicesimo posto, alla pari del Picerno e a -1 dal Messina e dal Foggia. Più in fondo, solo la Fidelis Andria e la Viterbese a quota 4.

Al termine della gara contro gli uomini di mister Taurino, è intervenuto in conferenza stampa il centrale Steffé: “Non c’è molto da dire, sicuramente il risultato non era quello desiderato. Ci siamo preparati bene in settimana ma c’è ancora tanto da migliorare. Oggi è stato un brutto ko, dopo cinque pareggi torniamo a casa senza neanche un punto. La voglia di vincere c’era fin da subito, abbiamo costruito bene in varie occasioni ma ci manca quel qualcosa in più. Caturano? È un giocatore eccezionale. Tutti noi dovremmo coinvolgerlo di più ed essere anche meno egoisti. È un giocatore che si da tanto da fare anche in fase difensiva. Riguardo il livello fisico, siamo sicuramente a buon punto”.