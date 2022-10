Avellino-Potenza 2-0, Legittimo: "Il secondo gol ha complicato tutto" Le parole del difensore dopo la sconfitta contro i lupi

Il Potenza interrompe la striscia di cinque risultati utili e incassa la prima sconfitta stagionale. Gli uomini di mister Siviglia, dopo i cinque pareggi conquistati fin dalla prima giornata di campionato, hanno ceduto il passo all'Avellino. Il match, al "Partenio-Lombardi", è terminato sul risultato finale di 2-0. Per i rossoblù è già tempo di tornare in campo: appuntamento a martedì per la gara di Coppa Italia contro la Virtus Francavilla. Start alle 21.

Al termine del match è intervenuto il difensore Legittimo: “Sicuramente dispiace uscire sconfitti da Avellino, dato che secondo me abbiamo disputato una buona partita. Abbiamo avuto qualche occasione per pareggiare i conti dopo l’1-0, ma dopo il raddoppio dei biancoverdi tutto è diventato più complicato. Ora pensiamo alla prossima gara consapevoli delle nostre forze”.