Avellino-Potenza 2-0, Ricciardi: "Vittoria utilissima per il morale" Le parole dell'esterno difensivo dopo la vittoria contro i rossoblù

L'Avellino ha siglato la seconda vittoria in sei gare di campionato. I biancoverdi hanno espugnato il "Partenio-Lombardi" battendo il Potenza sul risultato finale di 2-0, grazie a una rete per tempo, rispettivamente di Casarini e Russo. Gli uomini di mister Taurino, dunque, salgono a quota sette punti, gli stessi dell'Audace Cerignola, occupando il dodicesimo posto in classifica. Per i lupi, però, non c'è tempo di riposare che è già il momento di prepararsi per la gara di Coppa Italia contro la Fidelis Andria: sul prato del "Partenio-Lombardi", martedì, sarà fischio d'inizio alle 15.

Al termine della gara contro i potentini, il difensore biancoverde ha commentato la prestazione dei lupi: “Vincere fa sempre bene, rallegra il morale e a noi serviva dopo il ko di Latina. Abbiamo iniziato questo campionato tutti un po’ più contratti, ora ci stiamo amalgamando come gruppo quindi siamo più tranquilli. I tifosi ci aiutano sempre, sia quando vinciamo, sia quando perdiamo e per noi sono il dodicesimo uomo in campo. Viviamo bene la pressione. Possiamo e dobbiamo fare di più. Personalmente, punto a migliorarmi sempre di più, volta per volta”.