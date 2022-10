Avellino-Potenza 2-0, tabellino e voti dei lupi: Russo sempre più prezioso Casarini leader, tante buone prove, alcuni pagano le chance sprecate

Il tabellino.

Serie C - Girone C

Sesta Giornata

Avellino-Potenza 2-0

Marcatori: 10' pt Casarini, 17' st Russo

Avellino (4-3-3): Marcone 6,5; M. Ricciardi 6,5, Moretti 6, Aya 6,5, Auriletto 5,5; Matera 6,5, Franco 6 (32' st Garetto sv), Casarini 7,5; Ceccarelli 6 (32' st Micovschi 5,5), Trotta 6 (25' st Gambale 5,5), Russo 8 (41' st Rizzo sv). A disp.: Pane, Tito, Murano, Maisto, Illanes, Zanandrea. All.: Taurino 6,5

Potenza (4-3-3): Gasparini; Gyamfi, Girasole, Legittimo, Rillo; Steffè (28' st Laaribi), Del Pinto (9' st P. Riccardi), Talia (28' st Volpe); Del Sole (9' st Di Grazia), Caturano (34' st Belloni), Emmausso. A disp.: Alastra, Celesia, Sandri, Armini, Polito, Logoluso, Verrengia, Masella, Schimmenti. All.: Siviglia

Arbitro: Bordin

Ammoniti: Auriletto (A), Girasole (P), Laaribi (P), Garetto (A)

Angoli: 5-3

Recupero: pt 1', st 5'