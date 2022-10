Avellino-Fidelis Andria 1-0, Taurino: "Questa serenità anche in campionato" Le parole del tecnico irpino dopo la vittoria nel primo turno di Coppa Italia

Avellino-Fidelis Andria 1-0, il commento del mister biancoverde Roberto Taurino: “Ci teniamo a continuare sulla strada intrapresa. Oggi abbiamo svolto una buonissima prestazione, l’unico neo è quello magari di poterla chiudere prima. Di fatto, abbiamo concesso pochissimo. La squadra ha fatto una buona partita sia offensivamente, sia difensivamente. Ho visto i ragazzi più sereni, sarà l’aria della Coppa Italia, ma questa caratteristica dobbiamo portarla anche in campionato”.

“Murano? È stato sempre in partita, mi dispiace non abbia fatto gol. Sul palo è stato sfortunato, in altre situazioni poteva essere più lucido ma ha fatto bene in questa gara. Con queste prestazioni, alla lunga, il gol verrà. Mi ha anche dimostrato lo spirito di voler lavorare per la squadra. Spero sia soddisfatto anche lui della sua prestazione e deve pensare di poter essere determinante perché è un giocatore forte. Riguardo Maisto, è un ragazzo che fa bene e che deve continuare in maniera umile migliorando di volta in volta. Deve lavorare sui difetti con molta dedizione al lavoro. Anche Micovschi ha fatto bene. É un giocatore diverso da Ceccarelli che può essere utile in determinate partite. Ha dimostrato, inoltre, di essere in buone condizioni. Oltre loro due, tutti mi sono piaciuti”.

“I tifosi? Alla fine del match ci hanno detto di andare a Crotone con coraggio che è per me un messaggio molto maturo. Spero che questo coro dia alla squadra la giusta forza emotiva per una grande prestazione. Riguardo la gara di sabato, andiamo in casa di una squadra molto forte con giocatori importanti. Sappiamo che per uscire indenni dobbiamo far bene, con un grande spirito”.