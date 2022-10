Avellino, il ritorno di Rastelli è ufficiale: i dettagli di contratto e staff Primo allenamento nel pomeriggio verso la sfida contro la Virtus Francavilla

È ufficiale il ritorno di Massimo Rastelli ad Avellino. Primo allenamento nel pomeriggio con la squadra diretta dall'allenatore verso la trasferta di Francavilla Fontana. Sabato (ore 17.30) gli irpini saranno ospiti della Virtus alla "Nuovarredo Arena".

I dettagli dell'accordo

Contratto su due stagioni per il ritorno del tecnico, che si è legato al club biancoverde dopo aver risolto con il Pordenone: accordo con scadenza 30 giugno 2024 e opzione di rinnovo per altri due anni in caso di promozione in Serie B.

Lo staff tecnico

Con Rastelli tornano anche il vice allenatore, Dario Rossi, e il preparatore atletico, Fabio Esposito, già in Irpinia nella prima avventura del nativo di Torre del Greco all'ombra del Partenio. Si lega all'Avellino il collaboratore tecnico, Marco Cossu. Confermata la presenza nello staff per il responsabile performance, Pietro La Porta, e per il preparatore dei portieri, Angelo Pagotto.

Foto: ufficio stampa US Avellino 1912