Avellino-Turris 1-0, Ceccarelli: "Con Rastelli più carattere. Sul rigore..." Così l'autore del gol vittoria nel secondo turno di Coppa Italia di Serie C

Obiettivo centrato per i lupi: l'Avellino ha staccato il pass per gli ottavi di finale in Coppa Italia di Serie C. La gara tra i lupi e la Turris è terminata con il risultato finale di 1-0. A a deciderla è stato il rigore trasformato da Tommaso Ceccarelli. Gli uomini di Massimo Rastelli (clicca qui per le parole del tecnico nel post-gara) sfideranno nel prossimo turno la vincente del match Catanzaro-Potenza.

L'esterno offensivo: "Cambio a livello caratteriale"

"Sono contento della prestazione di oggi, sia personale, sia di squadra. - ha affermato Ceccarelli nel post-gara - Abbiamo fatto buona partita, per noi la Coppa Italia è importante. Personalmente mi alleno e do sempre il massimo, poi siamo tanti sugli esterni e la decisione finale spetta sempre al mister. L'importante è che tutti diano il proprio contributo all'interno del gruppo. Stiamo guardando partita dopo partita, andare oltre non conviene a nessuno. Ora ci aspetta la gara contro il Foggia. L'arrivo di Rastelli? Ci ha portato un cambio a livello caratteriale. Il rigore? Me la son sentita e ho calciato io. Nella gara di domenica contro il Catanzaro, è stato un dispiacere non giocare con un pubblico del genere".