Catanzaro-Avellino: le probabili formazioni. Coppa Italia: perché è preziosa Cosa garantisce in caso di vittoria: con il cammino dei lupi fin qui lo è ancora più

Alle 17 sarà calcio d'inizio per l'ottavo di finale della Coppa Italia di Serie C tra il Catanzaro e l'Avellino. Al "Ceravolo" sarà nuovo test probante per i biancoverdi. I lupi sono reduci dal ko casalingo, il primo con la gestione tecnica di Rastelli, che limita il percorso di crescita della squadra e l'obiettivo della rimonta in ottica quarto posto. Anche per questo la gara in terra calabrese assume un valore ancora più importante.

Cosa garantisce la conquista del trofeo

Vincere la Coppa Italia di categoria garantisce l'accesso alla fase nazionale degli spareggi promozione e con la posizione attuale in campionato è un dettaglio che non può passare inosservato in casa Avellino. Dall'altra parte ci sarà la capolista del girone C, che nelle ultime 10 gare ha pareggiato solo una volta, ad Avellino.

La probabile formazione dell'Avellino

Scelte obbligate per Rastelli in chiave difensiva con le assenze di Illanes per scelta tecnica e di Aya e Zanandrea per infortunio. Il tecnico ha convocato Sbraga e Scognamiglio. Tra i pali ci sarà Forte con la coppia di centrali composta da Auriletto e Moretti e con Tito e Ricciardi esterni del pacchetto a 4. In mediana potrebbe ritrovare spazio il giovane Maisto con Matera e Franco. In attacco Murano appare pronto al ritorno da titolare con Trotta e Kanoute favoriti sulle altre pedine del reparto offensivo.

Le scelte da turnover per il Catanzaro

Per le aquile sarà inevitabile turnover in virtù del ruolo da capolista nel girone con la rosa ampia e l'obiettivo di ottenere la promozione diretta in B. In porta ci sarà Sala al posto di Fulignati. Un mix tra titolari e primi cambi dalla panchina: in attacco ci sarà il duo Biasci-Iemmello, di conferma rispetto al classico undici di campionato.