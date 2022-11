Avellino, Trotta: "Peccato uscire così, contento per Kanoute e Murano" Le parole dell'attaccante dopo l'eliminazione agli ottavi dopo i calci di rigore

"Ci tenevamo a fare risultato oggi, ce la siamo giocati fino alla fine ma ai rigori può sempre succedere di tutto". Così Marcello Trotta ha commentato l'uscita di scena agli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C per l'Avellino a Catanzaro: "Il mio gol mancato? Ho fatto lo stop per aprirmi e calciare ma è stato bravo il quinto ad anticiparmi. - ha spiegato l'attaccante biancoverde, capitano nel match infinito del "Ceravolo" - Oggi c'è stato qualche errore, ma siamo stati bravi a non mollare, anche nelle difficoltà. Le nostre occasioni le abbiamo sfruttate, ma soprattutto lo spirito non deve mancare mai. È il primo fattore che ci porterà a fare cose importanti. Inoltre, credo che le difficoltà ci siano ma stiamo cercando di risolverle".

All'attaccante manca il gol

"Io sono il primo a voler contribuire con buone prestazioni e gol. Sono contento per le reti di Murano e di Kanoute, noi attaccanti dobbiamo stare sempre sul pezzo. - ha aggiunto Trotta - Sbraga e Scognamiglio li voglio ringraziare per il grande aiuto. Sappiamo che è dura, ma andiamo tutti nella stessa direzione, ora pensiamo alla gara di Picerno".