Avellino: seduta a Lamezia Terme, altre due pedine ai box verso Picerno Rientra un difensore, che ha scontato i due turni di squalifica, ridotta con il ricorso accolto

L'Avellino ha ripreso la preparazione lontana dal "Partenio-Lombardi": seduta di allenamento a Lamezia Terme, allo stadio comunale "Rocco Riga", grazie alla disponibilità della Promosport Lamezia. Lavoro defaticante per tutti i calciatori, seguito da un allenamento specifico per i non impiegati da Massimo Rastelli nella sfida di Coppa Italia di Serie C, l'ottavo di finale con il Catanzaro, e per chi ha avuto un minutaggio inferiore rispetto agli altri tesserati biancoverdi.

Ricciardi e Auriletto non si sono allenati

Manuel Ricciardi non si è allenato a causa di una affaticamento al flessore, che l'ha costretto alla sostituzione nel corso di Catanzaro-Avellino. L'esterno è finito ai box come Simone Auriletto, che ha riportato un infortunio alla caviglia in uno scontro di gioco nella gara di ieri. Si allunga la lista di indisponibili, che già presentava i nomi di Ramzi Aya e Gianmaria Zanandrea. Julian Illanes torna a disposizione dopo aver scontato i due turni di squalifica. L'Avellino ha fatto rientro nel capoluogo nel pomeriggio.