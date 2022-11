Picerno-Avellino: le probabili formazioni, jolly in mediana e novità in attacco 4-3-3 come modulo e le cifre tornano anche nel settore ospiti del "Curcio"

Alle 14.30 sarà calcio d'inizio per Picerno-Avellino. Lupi in campo al "Donato Curcio" per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C (girone C). I biancoverdi sono chiamati innanzittutto a tirarsi fuori dalla zona playout: questo aspetto è stato sottolineato da Rastelli nella conferenza pre-gara. Solo con una vittoria può essere garantito il primo step, che aprirebbe ad un'altra strada per i biancoverdi, poi davvero potrebbero portarsi all'inseguimento delle squadre in scia per i posti playoff.

La probabile formazione biancoverde

Rastelli dovrebbe presentare Murano al centro dell'attacco per il modulo 4-3-3 (numero che torna anche sugli spalti, nel settore ospiti saranno 433 i tifosi dell'Avellino). L'ex Perugia è reduce dal gol realizzato nell'ottavo di finale di Coppa Italia di Serie C, una bellissima conclusione utile per il momentaneo 2-2 nella gara contro la capolista del girone. Il tecnico appare pronto a puntare sulla voglia di continuità in termini realizzativi per un calciatore a caccia di fiducia.

Murano centrale, occhio però anche a Gambale titolare ed è quindi ballottaggio: Trotta partirà dalla panchina e Russo e Kanoute esterni offensivi: anche il senegalese è stato protagonista a Catanzaro con una bellissima conclusione a giro. Al centro della difesa torna Illanes con Moretti, sugli esterni ci saranno Rizzo e Tito con Pane tra i pali. A centrocampo può esserci il jolly Maisto dal primo minuto: il giovane biancoverde, in ballottaggio con Garetto, è stato protagonista anche in Coppa Italia. In mediana ci saranno Casarini e Matera.

Le soluzioni offensive dei rossoblu

Longo dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1 con Diop punta e Reginaldo trequartista alle spalle dell'ex Paganese. Nella mediana dei lucani spicca l'ex Dettori.