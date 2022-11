Picerno-Avellino 2-1, Rastelli: "Non ci voleva, situazione pericolosa" Le parole del tecnico degli irpini dopo il secondo ko consecutivo in campionato

"Questa sconfitta non ci voleva, soprattutto in ottica classifica". Ecco le parole del tecnico degli irpini, Massimo Rastelli, dopo il ko subito dall'Avellino sul campo del Picerno (2-1): “Tranne qualche cross che ci ha impensierito, la gara è stata equilibrata. - ha spiegato l'allenatore biancoverde - Credo che Auriletto e Moretti abbiano fatto un’ottima gara concedendo davvero poco. Tutto è cambiato negli ultimi 15 minuti e su due palle inattive abbiamo perso la gara. Siamo stati molto prevedibili, poco sereni nella gestione della palla. Oltre tutto, siamo stati bravi a non concedere situazioni pericolose. È un peccato commentare sconfitte in cui potevamo gestire meglio alcune situazioni".

Biancoverdi in zona playout

"Sappiamo di essere in una situazione non bella. - ha aggiunto Rastelli - Se sono qui vuol dire che tante cose non funzionavano. Nell’ultimo mese la squadra ha dimostrato di essere viva, oggi siamo stati poco lucidi. Di sicuro dobbiamo migliorare sotto alcuni punti di vista. Abbiamo perso contro una squadra che ci stava due punti sotto, ora ci hanno sorpassati e ci troviamo in una situazione pericolosa. Moretti che zoppicava? Ha preso un colpo e si è gonfiato sotto al ginocchio. Valuteremo nelle prossime ore”.