Picerno-Avellino 2-1: tabellino e voti, il braccio di Tito e difesa immobile I due episodi che cambiano la sfida e che certificano le difficoltà biancoverdi

L'Avellino saluta Picerno con una sconfitta pesantissima. Finale di 2-1 contro i rossoblu con il vantaggio firmato da Russo, ma il tocco irregolare di Tito cambia tutto: braccio alto sulla punizione battuta da Dettori e la spinta di Diop sull'esterno non basta per giustificare l'errore commesso dal biancoverde. Dal rigore ecco il cambio di inerzia con la difesa irpina colpita in modo troppo semplice: calcio d'angolo e la difesa è completamente immobile sul colpo di testa di Garcia. Non può nulla Pane, da prova sufficiente, vicino a parare il rigore trasformato da Diop. Si salva Russo, autore del primo gol nel pomeriggio del "Curcio".

Le pagelle dei biancoverdi

Serie C - Girone C

Quattordicesima Giornata

Picerno-Avellino 2-1

Marcatori: 11’st Russo (A); 25’ st rig. Diop (P); 34’ st Garcia (P)

Picerno (4-2-3-1): Crespi; Novella (1’ st Pagliai), Garcia, Ferrani, Guerra; De Ciancio (19’ st D’Angelo), Dettori; De Cristofaro, Reginaldo (43’ st Gerardi), Golfo; Diop (38’ st Allegretto). All. Longo. A disp. Albertazzi, Montesano, Allegretto, Monti, Setola, Finizio, Orsi, Liurni, Santarcangelo

Avellino (4-3-3): Pane 6; Rizzo 5, Moretti 5, Auriletto 5, Tito 4; Casarini 4,5, Matera 5 (43’ st Franco sv), Maisto 5,5 (38’ st Ceccarelli sv); Kanouté 5 (30’ st Murano 5), Trotta 5 (30’ st Gambale 5) Russo 6. All. Rastelli. A disp. Forte, Pizzella, Illanes, Garetto, Micovschi, Guadagni

Arbitro: Andreano

Ammoniti: Rizzo (A), Auriletto (A), Trotta (A), Reginaldo (P), Tito (A), Ferrani (P), Diop (P), D’Angelo (P), Dettori (P)

Angoli: 4-1

Recupero: 2’ pt, 5’ st