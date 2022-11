Avellino: opzione biglietto unico per Taranto e Juve Stabia, l'iniziativa Via alla prevendita per i tagliandi: i dettagli da parte del club irpino

L'Avellino ha reso noto l'iniziativa legata ai prossimi due match casalinghi, quelli contro il Taranto, in programma domenica (ore 14.30), e contro la Juve Stabia (mercoledì 30 ore 21). I tifosi potranno acquistare un biglietto unico a prezzo scontato presso il botteghino dello stadio "Partenio-Lombardi" (domani dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 e domenica dalle 9.30 fino al calcio d'inizio della gara con il Taranto) e sul circuito Ticketone (punti vendita e online). È fugato il dubbio che si presentava nelle scorse ore di nuove porte chiuse per la gara interna dei lupi.

Il prezzo del biglietto unico

Curva Sud: intero 15 euro, ridotto 12 euro, under 12 8 euro

Tribuna Terminio: intero 23 euro, ridotto 18 euro, under 12 15 euro

Tribuna Montevergine Laterale: intero 38 euro, ridotto 30 euro, under 12 23 euro

I dettagli d'accesso

"I bambini nati dal 2017 in poi, se accompagnati da un adulto munito di biglietto/abbonamento, potranno accedere gratuitamente allo stadio. I ridotti sono riservati agli over 65 (nati prima del 31/12/1957), agli under 18 (nati dall’ 1/1/2004) e alle donne. Si raccomandano gli spettatori di recarsi al botteghino nei giorni precedenti alle gare al fine di evitare disagi dovuti ai tempi tecnici per l’erogazione dei servizi. Il biglietto unico è acquistabile da tutti i tifosi biancoverdi senza la necessità di caricarlo sulla fidelity card “Finché Vivrò”.