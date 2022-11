Avellino-Taranto: non parte la prevendita biglietti, ecco cosa succede ora Nella scorsa settimana le prime indicazioni, attesa per quanto sarà definito dal Viminale

Era previsto nella giornata di ieri il comunicato, classico del lunedì, che annunciava il via alla prevendita dei biglietti per la prossima sfida casalinga, ma l'Avellino non ha diramato alcuna nota relativa ai tagliandi d'accesso alla sfida con il Taranto, in programma domenica (ore 14.30) al "Partenio-Lombardi". È il segnale d'attesa, legata alle decisioni che saranno prese dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

È il giorno della nuova determinazione dell'ONMS

Già nella determinazione di mercoledì scorso, il Viminale non aveva rinviato alla valutazione del Comitato d'Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, come accaduto per Avellino-Giugliano, giocata poi a porte chiuse, ma aveva disposto per Avellino-Taranto, caratterizzata da "profili di rischio", la vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Taranto esclusivamente per il settore ospiti, l'impiego di un adeguato numero di steward e il rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore, ma lo sguardo è rivolto a ciò che sarà determinato nella riunione dell'ONMS, in programma oggi.